Уолл-стрит завершила торги худшим падением с начала года

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Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили сессию в понедельник самым резким падением с начала года на опасениях по поводу экономики США.

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что американской экономике предстоит пережить "переходный период".

"Будет переходный период, поскольку мы принимаем очень масштабные меры, - сказал Трамп, отвечая на вопрос о вероятности рецессии в США в ходе интервью Fox News. - Мы собираемся вернуть Америке богатство. На это потребуется некоторое время, но, думаю, все будет отлично для нас".

Внимание рынка на текущей неделе будет приковано к публикации данных о февральской инфляции в среду. Консенсус-прогноз опрошенных Trading Economics аналитиков предусматривает, что темпы роста потребительских цен в Штатах в прошлом месяце снизились до 2,9% с январских 3%.

"Это может продолжиться", - отметил старший экономист Spartan Capital Securities Питер Кардилло, говоря о снижении фондового рынка. Он добавил, что индекс Nasdaq вступил в фазу коррекции, а S&P 500 приблизился к ней вплотную.

"Рано ли говорить о наступлении медвежьего тренда? Вероятность медвежьего тренда в индексе Nasdaq в настоящее время довольно высока", - сказал эксперт.

Аналитик Morgan Stanley Майкл Уилсон отметил, что индекс S&P 500 может упасть на 5%, до 5500 пунктов, по итогам первого полугодия, однако надеется на восстановление до 6500 пунктов во второй половине года.

Рыночная стоимость Nvidia Corp. опустилась на 5,1%, Amazon.com Inc. - на 2,4%.

Цена бумаг Tesla упала на 15%, рекордными темпами с 2020 года, после того как аналитики UBS ухудшили прогноз поставок автомобилей на первый квартал и понизили целевую цену для акций автопроизводителя.

Капитализация Airbnb Inc. снизилась на 1,7%, несмотря на то, что Jefferies улучшила рекомендацию для бумаг компании до "покупать".

Стоимость акций Applied Materials опустилась на 3,7%, хотя один из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска чипов пообещал увеличить программу выкупа акций на $10 млрд.

Рыночная стоимость Redfin Corp. взлетела на 68% на новости, что американский оператор платформы ипотечного кредитования и риелторского сервиса Rocket Companies Inc. покупает компанию, предоставляющую брокерские услуги по операциям с недвижимостью, за $1,75 млрд.

Цена бумаг криптовалютной биржи Coinbase Global Inc. упали на 17,6%, владельца биткойнов на $42 млрд Strategy Inc. - на 16,7% вслед за падением биткойна.

Dow Jones Industrial Average снизился на 2,08% и составил 41911,71 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 2,7% - до 5614,56 пункта.

Nasdaq Composite упал на 4% и составил 17468,32 пункта.

Индекс S&P 500 показал худшую динамику с прошлого декабря, Nasdaq - с сентября 2022 года.