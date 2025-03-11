Конституционный суд Румынии не допустил Джорджеску к участию в выборах президента

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Конституционный суд Румынии отклонил апелляцию независимого кандидата Кэлина Джорджеску на решение Центрального избирательного бюро, которое в воскресенье отстранило политика от участия в президентских выборах, сообщает во вторник Associated Press (AP).

AP отмечает, что это решение суда было единогласным. О причинах такого решения не сообщается. Оно окончательное и не подлежит пересмотру.

Джорджеску вышел в лидеры первого тура президентских выборов, которые прошли в Румынии 24 ноября. Национальное избирательное бюро признало итоги первого тура, однако практически накануне второго тура, который должен был пройти 8 декабря, Конституционный суд Румынии аннулировал результаты, сославшись на "очевидные нарушения избирательного процесса".

В начале этого года была утверждена дата очередного первого тура президентских выборов - 4 мая. На 18 мая назначен второй тур, если в нем возникнет необходимость. При этом желающие принять участие в президентских выборах должны были пройти всю процедуру утверждения кандидатур заново.

В конце февраля Джорджеску задерживали и вызывали на допрос в прокуратуру ввиду его возможных связей с экстремистскими организациями и наемниками.