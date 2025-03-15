Избирком Румынии не допустил к участию в президентских выборах Диану Шошоакэ

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Румынский избирком объявил в субботу, что не допустит к участию в президентских выборах в мае кандидата от ультраправых Диану Шошоакэ, сообщают европейские СМИ.

В избиркоме пока не уточнили причины такого шага.

Сама 49-летняя Шошоакэ заявила, что намерена оспорить это решение.

Ранее в Румынии не допустили к участию в выборах и другого ультраправого политика - Кэлина Джорджеску. Он победил в первом туре президентских выборов в ноябре 2024 года, однако затем судебные власти аннулировали результаты голосования.