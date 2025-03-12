Хуситы будут атаковать израильские суда до возобновления поставок гумпомощи в сектор Газа

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы угрожают атаковать суда под израильским флагом в Красном, Аравийское морях и Баб-эль-Мандебском проливе, требуя возобновления поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

Как заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире йеменского ТВ, "запрет на проход всех израильских судов" будет действовать "до тех пор, пока не будут вновь открыты контрольно-пропускные пункты в секторе Газа и разрешен ввоз гуманитарной помощи, продовольствия и медикаментов".

На прошлой неделе лидер йеменских хуситов Абдул-Малик аль-Хуси сообщил, что группировка возобновит свои военно-морские операции против Израиля, если тот не снимет новую блокаду поставок гуманитарной помощи в Газу в течение четырех дней.

Ранее канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху объявила о приостановке поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

"Ввиду завершения первой фазы договора об обмене заложников и из-за отказа ХАМАС принять предложения спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа по продолжению переговоров, с которыми Израиль согласился, глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху решил, начиная с этого утра (2 марта), остановить поставки любых товаров в сектор Газа", - говорится в сообщении канцелярии.