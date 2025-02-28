Проект конституции Республики Сербской планируют вынести на общественное обсуждение

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик сообщил, что направит на общественное обсуждение проект новой конституции республики.

"Эта конституция не будет противоречить конституции БиГ, общественное обсуждение должно продлиться 15-20 дней", - сказал Додик в пятницу в эфире телеканала РТРС.

По его словам, эта конституция будет основана на пунктах оригинального Дейтонского соглашения, заключение которого положило конец гражданской войне в Боснии и Герцеговине 1992-1995 гг. В этой конституции будут содержаться уточнения, какие именно решения имеет право принимать руководство Республики Сербской.

Накануне Народная скупщина (парламент) Республики Сербской приняла законопроект о запрете применения на территории республики решений неконституционных институтов федерального уровня БиГ, в частности, суда, прокуратуры, агентства по расследованиям и защите.

Ситуация в отношениях между руководством боснийских сербов и центральными властями в Сараево осложнилась после того, как ранее на этой неделе суд БиГ признал Додика виновным в неисполнении указов верховного представителя международного сообщества в БиГ Кристиана Шмидта, который был назначен на эту должность в обход принятых процедур, в силу чего в Республике Сербской его считают нелегитимным.

Босния и Герцеговина - федеративное государство, в которое входят Федерация Боснии и Герцеговины (известная также как Мусульмано-Хорватская федерация) и Республика Сербская. Руководство страной обеспечивает президиум, состоящий из трех представителей основных религиозно-этнических групп - мусульман боснийцев, католиков хорватов и православных сербов. Кроме того, на федеральном уровне реализуются полномочия в сферах внешней политики и обороны.



