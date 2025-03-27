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Отделение Интерпола в Сараево издало ордера на арест руководства Республики Сербской

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Представительство Интерпола в Сараево издало ордера на арест президента Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорада Додика и председателя Народной скупщины Республики Сербской Ненада Стевандича, сообщает сербская газета "Политика".

"В документах указано, что Додик и Стевандич, у которых кроме боснийского есть еще и сербское гражданство, разыскиваются для ареста и последующего привлечения к ответственности за совершение уголовного преступления по статье "Посягательство на конституционный строй" Уголовного кодекса Боснии и Герцеговины", - пишет издание.

В то же время, продолжает "Политика", "несмотря на то, что соответствующие сообщения поступили в систему Интерпола, и их получили отделения всех стран-членов организации, в самих ордерах отмечается, что пока их не рассмотрел Генеральный секретариат Интерпола на предмет соблюдения условий их публикации и, следовательно, в настоящее время они не являются основанием для принятия каких-либо мер".

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Ранее в марте Агентство по расследованиям и защите (спецслужба БиГ) получило запрос от федеральной прокуратуры БиГ о задержании президента Республики Сербской Милорада Додика, главы правительства Радована Вишковича и председателя Народной скупщины (парламента) Ненада Стевандича.

Обоснованием для этого шага прокуратура БиГ назвала совершение указанными лицами уголовного преступления, которое заключается в подрыве конституционного порядка.

Ранее Народная скупщина Республики Сербской запретила деятельность и федеральной прокуратуры, и федерального суда, и Агентства по расследованиям и защите, признав их не соответствующими конституции Боснии и Герцеговины.

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Ситуация в отношениях между руководством боснийских сербов и центральными властями в Сараево осложнилась после того, как в конце февраля федеральный суд БиГ признал Додика виновным в неисполнении указов верховного представителя международного сообщества в БиГ Кристиана Шмидта, который был назначен на эту должность в обход принятых процедур, в силу чего в Республике Сербской его считают нелегитимным.

Босния и Герцеговина - федеративное государство, в которое входят Федерация Боснии и Герцеговины (известная также как Мусульмано-Хорватская федерация) и Республика Сербская. Руководство страной обеспечивает президиум, состоящий из трех представителей основных религиозно-этнических групп - мусульман боснийцев, католиков хорватов и православных сербов. Кроме того, на федеральном уровне реализуются полномочия в сферах внешней политики и обороны.

Интерпол Республика Сербская Милорад Додик Ненад Стевандич Босния и Герцеговина
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