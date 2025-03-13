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Дуда выступил за перемещение ядерного оружия в Польшу

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - США могли бы перебросить ядерное оружие на территорию Польши в качестве средства сдерживания, считает польский президент Анджей Дуда.

"Границы НАТО сместились на восток в 1999 году, поэтому 26 лет спустя должно произойти смещение и инфраструктуры НАТО на восток. Для меня это очевидно", - сказал Дуда в интервью The Financial Times.

По словам Дуды, "без сомнения" президент Дональд Трамп может переместить американские ядерные боеголовки из Западной Европы или США в Польшу. Эту возможность, отметил президент Польши, он недавно обсуждал со специальным посланником США по Украине Китом Келлогом.

Польша США Украина Анджей Дуда Кит Келлог
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