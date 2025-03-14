Вэнс заявил, что Трамп против размещения ядерного оружия на востоке Европы

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не хочет распространения ядерного оружия на восток Европы, считает американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

"Я не говорил с президентом конкретно об этом вопросе, но я был бы шокирован, если бы он поддержал распространение ядерного оружия дальше на восток Европы", - сказал Вэнс в интервью Fox News.

Так он прокомментировал высказанную ранее президентом Польши Анджеем Дудой возможность переброски американского ядерного оружия на польскую территорию в качестве средства сдерживания.

"Границы НАТО сместились на восток в 1999 году, поэтому 26 лет спустя должно произойти смещение и инфраструктуры НАТО на восток. Для меня это очевидно", - сказал Дуда в интервью The Financial Times.

По словам Дуды, он не сомневается в том, что Трамп может переместить американские ядерные боеголовки из Западной Европы или США в Польшу. Эту возможность он недавно обсуждал со специальным посланником США по Украине Китом Келлогом.