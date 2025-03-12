ЕС готов и далее применять ответные меры в случае повышения США пошлин на европейский импорт

Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Олоф Жилл

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - ЕС вновь отреагирует, если Соединенные Штаты продолжат вводить новые пошлины на импорт стали и алюминия из Евросоюза, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Олоф Жилл.

"Мы это уже сделали, и мы очень ясно заявили, что, если будут вводиться такие таможенные сверхтарифы, мы ответим твердо и сильно, как мы это сделали сегодня", - сказал пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе.

Так он ответил на вопрос, продолжит ли ЕС свои ответные меры, если президент США Дональд Трамп объявит, как это было в случае с Канадой, что еще дополнительно увеличит таможенные пошлины на европейскую продукцию.

Жилл отметил, что не хотел бы в данный момент пускаться в спекуляции на эту тему, но может сказать, что ЕС приготовился к таким событиям.

"Сегодня мы продемонстрировали, что можем отвечать твердо и быстро, пропорциональным образом, применяя правила Всемирной торговой организации, и таким будет наш подход и на будущее к подобным мерам, если они снова будут несправедливо введены против нас", - добавил представитель ЕК.

Еврокомиссия объявила в среду о введении "быстрых и соразмерных" контрмер объемом 26 млрд евро на американский импорт в ЕС в ответ на "новые необоснованные тарифы" США на импорт стали и алюминия из Евросоюза.

"Комиссия сожалеет о решении США ввести такие тарифы, считая их необоснованными, подрывающими трансатлантическую торговлю и вредными для предприятий и потребителей, что часто приводит к повышению цен", - говорилось в заявлении ЕК.