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Путин уверен, что Трамп быстро наведет порядок в отношениях с европейскими элитами

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Бывший президент США Джо Байден больше нравился европейским элитам, но Дональд Трамп с его характером и настойчивостью быстро наведет порядок в отношениях с ними, считает президент РФ Владимир Путин.

"Байден ментально им (представителям европейских элит) больше нравился (чем Трамп). У Трампа другие представления о том, что такое хорошо, что такое плохо, в том числе в гендерной политике и других вопросах. Им не нравится это. Я вас уверяю, Трамп с его характером, его настойчивостью наведет там порядок довольно быстро. Это произойдет быстро и скоро. Все они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком", - сказал он в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия-1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

Отрывок журналист опубликовал в своем телеграм-канале.

"Сейчас идет какая-то возня между европейскими политическими элитами и вновь избранным президентом Трампом. Что-то изменилось что ли со времен Байдена? Да ничего не изменилось", - добавил глава государства.

Путин отметил, что европейские политические элиты "с удовольствием выполняли любой приказ со стороны Вашингтона при Байдене". "Только вот им Трамп не нравится, они с ним боролись активно, вмешивались в политическую жизнь и предвыборный процесс в США, а потом растерялись, когда он вдруг выиграл", - сказал он.

США Дональд Трамп Джо Байден Владимир Путин Европа
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