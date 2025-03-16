Операция США против хуситов может продлиться недели

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Операция ВС США по нанесению ударов по йеменским мятежникам-хуситам может продлиться несколько недель, сообщают американские СМИ со ссылкой на информированные источники.

По их данным, ожидается, что операция займет минимум несколько дней, но может продлиться и недели.

Со своей стороны, Центральное командование США опубликовало в соцсети X видеоролик, в котором видны участвующие в операции самолеты, взлетающие с авианосца.

В субботу президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ о начале операции по нанесению мощных ударов по хуситам.