Поиск

Папа римский в обращении к верующим назвал свою госпитализацию периодом испытаний

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Продолжающий лечение в римской больнице "Агостино Джемелли" папа римский Франциск в воскресенье приветствовал последователей католической веры письменным посланием, в котором отметил, что переживает период испытаний.

"Я прохожу через момент испытаний. Я объединяюсь с больными братьями и сестрами, такими же слабыми в этот момент, как я. Наше физическое тело слабо, но даже несмотря на это, никто не может запретить нам любить, мечтать, посвящать себя другим в вере и надежде", - приводит выдержку из послания понтифика агентство EFE.

В миреКритическая фаза болезни папы римского миновалаЧитать подробнее

Франциск призвал верующих объединяться в молитвах, чтобы бог не покидал людей в момент боли. Он отметил работу персонала больниц и воздал молитвы тем медикам, которые лечат его и ухаживают за ним.

В январе Франциск заболел бронхитом, 14 февраля его госпитализировали в клинику "Агостино Джемелли" в Риме, так как болезнь приобрела хроническую форму. После рентгена и лабораторных исследований у понтифика также выявили двустороннюю пневмонию.

Папе римскому Франциску 88 лет.

папа римский папа Франциск Ватикан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Жертвами пожара на дискотеке в Северной Македонии стали более 50 человек

Протестная акция в Белграде переросла в беспорядки

Протестная акция в Белграде переросла в беспорядки

В Северной Македонии в результате пожара на дискотеке погибли десятки человек

Не менее 34 человек стали жертвами непогоды в США

Лавров в связи с операцией США против хуситов призвал прекратить применение силы

Что случилось этой ночью: воскресенье, 16 марта

Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" на борту сблизился с МКС для стыковки

Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" на борту сблизился с МКС для стыковки
Операция США и союзников против хуситов

Число жертв авиаударов США по Йемену выросло до 19 человек

Операция США и союзников против хуситов

Не менее девяти человек стали жертвами авиаударов США по йеменской столице

Не менее девяти человек стали жертвами авиаударов США по йеменской столице
Операция США и союзников против хуситов

Трамп поручил ВС США начать мощные действия против хуситов

Трамп поручил ВС США начать мощные действия против хуситов
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6030 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов190 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе367 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2201 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости375 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });