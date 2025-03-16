Папа римский в обращении к верующим назвал свою госпитализацию периодом испытаний

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Продолжающий лечение в римской больнице "Агостино Джемелли" папа римский Франциск в воскресенье приветствовал последователей католической веры письменным посланием, в котором отметил, что переживает период испытаний.

"Я прохожу через момент испытаний. Я объединяюсь с больными братьями и сестрами, такими же слабыми в этот момент, как я. Наше физическое тело слабо, но даже несмотря на это, никто не может запретить нам любить, мечтать, посвящать себя другим в вере и надежде", - приводит выдержку из послания понтифика агентство EFE.

Франциск призвал верующих объединяться в молитвах, чтобы бог не покидал людей в момент боли. Он отметил работу персонала больниц и воздал молитвы тем медикам, которые лечат его и ухаживают за ним.

В январе Франциск заболел бронхитом, 14 февраля его госпитализировали в клинику "Агостино Джемелли" в Риме, так как болезнь приобрела хроническую форму. После рентгена и лабораторных исследований у понтифика также выявили двустороннюю пневмонию.

Папе римскому Франциску 88 лет.