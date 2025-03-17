Трамп пригрозил Ирану последствиями за атаки хуситов

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Иран оказывает всестороннюю поддержку йеменским мятежникам-хуситам и будет нести ответственность за все их атаки.

"Каждый выстрел, который сделают хуситы, будет рассматриваться как тот, что сделали из иранского оружия, под руководством Ирана. Иран понесет ответственность за это, и его ожидают последствия, очень неприятные", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он подчеркнул, что хуситы остаются под контролем Тегерана. Также Трамп пообещал, что США ответят "с великой силой" на продолжение нападений мятежников.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Это привело к тому, что йеменские хуситы активизировали атаки в регионе.

В минувшую субботу Трамп объявил, что отдал приказ о начале операции по нанесению мощных ударов по хуситам.

Позднее в министерстве здравоохранения, управляемом хуситами, заявили, что от ударов США погибли по меньшей мере 53 человека, в том числе пятеро женщин и двое детей. Почти 100 человек в Сане и других провинциях, включая Сааду, получили ранения.

Хуситы также заявили, что за сутки дважды наносили удары по американскому авианосцу USS Harry S. Truman в Красном море при помощи беспилотников и ракет.