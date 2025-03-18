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Что случилось этой ночью: вторник, 18 марта

Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа, Лондон и Брюссель обсудят конфискацию активов РФ, во вторник рассекретят документы об убийстве Кеннеди

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Израиль возобновил боевые действия против ХАМАС. Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявила, что палестинское движение отклонило все предложения, полученные от спецпосланника США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа и других посредников. Армия обороны Израиля сообщила, что наносит массированные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа.

- ХАМАС обвинило Нетаньяху в нарушении соглашения о прекращении огня и создании угроз жизни израильских заложников. По данным арабского телеканала Al Jazeerа, жертвами израильских авиаударов по сектору Газа стали 170 человек.

- Дональд Трамп намерен обсудить с Владимиром Путиным среди прочего судьбу окруженных украинских военных. Президент США заявил, что с нетерпением ждет разговора с российским лидером. Разговор запланирован на утро вторника по американскому времени.

- Великобритания и ЕС обсудят конфискацию замороженных российских активов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, обсуждения пройдут во время встречи британского министра иностранных дел Дэвида Лэмми и главы дипломатии ЕС Каи Каллас в Лондоне во вторник.

- Российские военные уничтожили за ночь 46 беспилотников ВСУ над Брянской, Белгородской, Курской и Орловской областями.

- Трамп пообещал во вторник рассекретить документы об убийстве 35-го американского президента Джона Кеннеди. Речь идет о 80 тыс. страниц нередактированных файлов, там есть "много чего почитать".

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