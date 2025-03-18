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Число жертв израильских авиаударов по сектору Газа достигло 170 человек

Число жертв израильских авиаударов по сектору Газа достигло 170 человек
Фото: Ali Jadallah/Anadolu via Getty Images

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В результате авиаударов Израиля по сектору Газа во вторник ночью погибли 170 человек, сотни получили ранения, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

По их данным, в результате израильских атак в секторе Газа погибли по меньшей мере 170 человек. Среди них 78 человек на юге палестинского анклава.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что наносит "массированные удары по объектам, принадлежащим террористической организации ХАМАС, в секторе Газа".

Израильские военные заявили, что намерены продолжать наносить авиаудары "столько, сколько потребуется", и расширить масштабы внезапного нападения, выйдя за рамки воздушной кампании, если поступит соответствующий приказ.

сектор Газа Израиль авиаудары жертвы
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