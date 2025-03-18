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В Грузии на этой неделе могут принять аналог американского закона об иноагентах

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Парламент Грузии принял во вторник во втором чтении "Акт о регистрации иностранных агентов" - аналог американского закона о регистрации иноагентов (FARA).

В прошлом году парламент принял закон "О прозрачности иностранного влияния", который вызвал резкую критику властей не только со стороны грузинской оппозиции, но и Евросоюза, а также бывшей администрации США.

Правящая партия "Грузинская мечта" в феврале текущего года инициировала принятие закона об иноагентах в американской редакции. Спикер парламента Шалва Папуашвили заявлял тогда, что, если критика закона в новой редакции будет продолжена, "пусть обратятся к властям США".

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Как заявил журналистам один из авторов законопроекта, депутат от "Грузинской мечты" Ираклий Кирцхалия, проект адаптирован к грузинской действительности, хотя является аналогом FARA. Кирцхалия заявил, что сегодня в Грузии действует либеральный закон "О прозрачности иностранного влияния", предусматривающий лишь штрафы за отказ от регистрации в реестре Минюста организаций, получающих более 20% доходов из-за рубежа.

"Американской версией закона, который будет обязательно принят, вводится компонент уголовного преследования за отказ организации от регистрации. Этот компонент станет серьёзным рычагом в плане профилактики", - подчеркнул депутат.

Грузинский парламент, предположительно, в среду проголосует в окончательном чтении за принятие законопроекта "Акт о регистрации иностранных агентов".

Грузия
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