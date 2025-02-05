"Грузинская мечта" инициировала принятие точной копии американского закона об иноагентах

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - По инициативе правящей партии "Грузинская мечта" парламент Грузии в ближайшие два месяца рассмотрит и примет новый закон "О прозрачности иностранного влияния" - точную копию действующего аналогичного американского закона, заявил на брифинге исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.

"Мы войдем в парламент с инициативой принять закон "О прозрачности иностранного влияния" в редакции полностью идентичной действующему американскому закону FARA", - сказал он.

По его словам, в 2024 году парламент принял закон "О прозрачности иностранного влияния", который пока задействован не полностью.

"Как известно, этот закон предусматривает регистрацию в реестре Минюста неправительственных организаций, получающих финансовую помощь из-за рубежа. Это требование закона уже в течение нескольких месяцев не выполняют наиболее крупные и богатые НПО, получающие зарубежную помощь", - сказал Мдинарадзе.

Принятый грузинским парламентом закон "О прозрачности иностранного влияния" стал предметом острой критики со стороны Евросоюза и прежней администрации президента США. В связи с принятием этого закона Евросоюзом и США были введены против Грузии и ее руководящих лиц ряд санкций.

Foreign Agents Registration Act, FARA - закон США, принятый в 1938 году, который предусматривает, что лица, осуществляющие в США политическую или экономическую деятельность для иностранных юридических лиц, должны зарегистрировать, документально оформить и получить разрешение на эту деятельность.