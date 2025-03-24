Из Конституционного суда Грузии отозван иск об отмене закона об иноагентах

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Президент Грузии Михаил Кавелашвили отозвал из Конституционного суда иск экс-президента Саломе Зурабишвили об отмене закона об иноагентах, сообщает пресс-служба главы государства в понедельник.

"Закон "О прозрачности иностранного влияния" способствует защите важнейшего принципа грузинской государственности - национального суверенитета государства и стабильного развития страны, направлен на максимальное информирование общественности об источниках финансирования организаций, продвигающих интересы других стран. В этой связи президент Кавелашвили отклонил конституционный иск экс-президента Зурабишвили", - говорится в сообщении.

Ранее КС Грузии прекратил в связи с отсутствием фактов рассмотрение иска Зурабишвили с требованием не признавать результаты парламентских выборов в Грузии, состоявшихся 26 октября 2024 года.

Экс-президент, как и представители других грузинских оппозиционных партий, не признают итоги парламентских выборов.