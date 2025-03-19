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Трамп заявил, что США не хотят сближения России и Китая

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - США не хотят дальнейшего сближения России и Китая, но хотят улучшить отношения с обеими странами, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

Он сказал, что не хочет, чтобы "Россия и Китай объединялись".

Также Трамп считает, что "дружескими" отношения России и Китая стали из-за действий экс-президента США Барака Обамы.

"Обама действительно заставил их объединиться из-за плохой энергетической политики", - заявил американский лидер.

Президент США отметил, что Вашингтон будет налаживать отношения с двумя странами и выразил уверенность, что и обе страны хотят наладить отношения с США.

При этом Трамп отметил, что у США уже есть собственные отношения и переговоры с Китаем.

Дональд Трамп Китай США
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