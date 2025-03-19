Президент США выразил заинтересованность в развитии торговых связей с Россией

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В настоящее время у США нет с Россией масштабных торговых отношений, но обе стороны в них заинтересованы, заявил в интервью Fox News президент США Дональд Трамп.

"У нас с Россией нет больших объемов торговли, но они в этом заинтересованы, и мы тоже", - сказал он после состоявшейся беседы с президентом РФ Владимиром Путиным.

В России "есть очень ценные для нас вещи", в частности, большие объемы редкоземельных металлов, отметил Трамп.