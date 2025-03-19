Майк Уолтц обсудил по телефону с Юрием Ушаковым инициативы Трампа по Украине

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Советник по национальной безопасности США Майк Уолтц обсудил с помощником президента России Юрием Ушаковым усилия американского президента Дональда Трампа, направленные на завершение конфликта на Украине.

"Сегодня я провел разговор с российским коллегой Юрием Ушаковым по поводу усилий президента Трампа, направленных на то, чтобы покончить с войной на Украине", - написал он в среду в соцсети Х.

"Мы договорились о том, что наши технические группы в ближайшие дни проведут встречу в Эр-Рияде. Они сосредоточатся на реализации и расширении частичного прекращения огня, которого президент Трамп добился от России", - отметил Уолтц.