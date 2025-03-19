Глава ФРС заявил о возросшей неопределенности в экономике США

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Федеральной резервной системе (ФРС) не нужно торопиться с корректировкой денежно-кредитной политики, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания.

Экономика США в целом сильна, при этом результаты различных опросов указывают на возросшую неопределенность в плане макроэкономических прогнозов, сказал Пауэлл. Это привело к некоторому росту краткосрочных инфляционных ожиданий, тогда как более долгосрочные ожидания остаются примерно на прежнем уровне, добавил он.

Неопределенность во многом связана с ситуацией вокруг внешнеторговых пошлин, однако их последствия для инфляции пока сложно оценить, отметил глава ФРС.

"Мы считаем, что будет правильным дождаться большей ясности", - сказал Пауэлл.

Федрезерв по итогам второго заседания подряд сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 4,25-4,5% годовых. При этом ЦБ повысил прогноз инфляции (индекс PCE) в США на 2025 год до 2,7% с ожидавшихся в декабре 2,5%. Медианный прогноз руководителей ФРС по-прежнему предусматривает, что ставка будет снижена в общей сложности на 50 базисных пунктов до конца 2025 года.