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Трамп считает разговоры с Путиным и Зеленским "хорошими"

Он верит в прекращение огня на Украине

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп назвал проведенные им телефонные разговоры с российским лидером Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским "очень хорошими" и выразил надежду на достижение прекращения огня на Украине.

"У нас было два очень хороших телефонных разговора, и я верю, что сделка будет достигнута, и мы сможем остановить кровопролитие, которое там происходит", - заявил Трамп в интервью Breitbart News.

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По словам американского президента, он сообщил Зеленскому, о чем говорил с российским лидером.

Он отметил, что его цель "объединить" Россию и Украину.

"Я также хочу прекратить массовые выплаты, которые нам необходимо производить", - подчеркнул Трамп.

"Сейчас мы заключаем сделку с Украиной по полезным ископаемым, так что, по крайней мере, мы можем сказать, что вернули свои деньги", - добавил он.

Трамп заявил, что, хотя экономическое сближение с Россией не является самоцелью США, для Вашингтона это было бы хорошо.

"Мы должны иметь дело с Россией. У них самый большая площадь земли, (...) больше, чем у Китая. У них 11 часовых поясов. (...) У них очень ценная земля", - пояснил американский лидер.

Дональд Трамп Путин США
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