Российские отельеры задумались о введении безалкогольной системы "все включено"

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Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Российские отельеры рассматривают возможность введения пакетов отдыха в отелях "все включено" без включенного алкоголя, их стоимость будет несколько ниже, чем у обычных, но не существенно, сообщает в среду Российский союз туриндустрии (РСТ).

"В Турции уже много лет существуют отели с системой "все включено", не предполагающей употребление алкоголя. Это востребовано у мусульман, семей с детьми и просто тех, кто предпочитает отдых без шумного окружения. В российской управляющей компании Atelika Hotel Group также рассматривают возможность введения "безалкогольных" пакетов в одном из своих отелей", - говорится в сообщении.

Отельеры Турции летом 2023 года недосчитались российских туристов из-за резкого повышения цен. Обсуждая по итогам сезона возможности решения этой проблемы, генеральный директор туроператора Bentour Дениз Угур на прошлой неделе предложил отелям с системой all inclusive сузить ассортимент алкоголя либо совсем его исключить для туристов, которые хотят сэкономить.

Как рассказал генеральный директор Atelika Hotel Group Алексей Высоканов, все отели all inclusive сети предлагают алкоголь, это принятый стандарт.

"Но мы думаем в одном из объектов в Тверской области попробовать ввести безалкогольную систему. Нас не очень устраивает загрузка в этом отеле, и, возможно, мера привлечет новую аудиторию, которой понравится такой вариант. Речь не идет о прибыли и для туристов это вряд ли будет сильно чувствительно, так как сумма абсолютно не критичная для общей стоимости поездки. Мы рассматриваем такой ход исключительно как маркетинговый, потому что есть определенная категория отдыхающих, которая вообще хотела бы исключить на отдыхе алкоголь и тех, кто его потребляет", - пояснил Высоканов.

При этом, по его словам, точно не стоит смешивать алкогольную и безалкогольную концепции all inclusive в одном отеле.

"Это неудобно, разделяет отдыхающих на разные категории. Плюс администрирование: например, выдача туристам разных браслетов, то есть понадобится дополнительный персонал. Если уж внедрять безалкогольную концепцию, то лучше перевести на нее полностью весь отель", - полагает эксперт.

Как напомнила руководитель компании "Звезды отелям" Лилия Биткулова, в России ГОСТ для отелей "все включено" и "ультра все включено" начал действовать с июля.

"По стандарту алкоголь должен быть. Но не стоит забывать, что это не обязательное требование, а рекомендация. Есть еще понятие внутреннего стандарта в самих гостиницах, и, если они, например, ориентируются на спокойный семейный отдых с детьми, у них может быть и безалкогольная система "все включено". Просто они должны донести это до своих потребителей", - сказала она.

По данным РСТ, в России в формате "все включено" и "ультра все включено" работают до 200 гостиниц. Подавляющее большинство находятся на побережье Черного моря, несколько в Подмосковье.