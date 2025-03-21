Трамп подписал указ о начале ликвидации Минобразования США

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, предписывающий министру образования Линде МакМахон начать ликвидацию возглавляемого ей министерства.

"Сегодня мы предпринимаем историческое действие, которое готовилось 45 лет", - заявил Трамп на церемонии подписания в Восточном зале Белого дома.

"Я подпишу исполнительный приказ о начале ликвидации федерального министерства образования. (...) Полезные функции министерства будут сохранены, полностью сохранены", - добавил он.

Согласно указу, опубликованному Белым домом, "министр образования должен в максимально возможной степени, соответствующей и разрешенной законом, предпринять все необходимые шаги для содействия закрытию министерства образования и возвращения полномочий в области образования штатам и местным сообществам, обеспечивая при этом эффективное и бесперебойное предоставление услуг, программ и льгот, на которые полагаются американцы".

Для полного упразднения министерства потребуется одобрение Конгресса США. Трамп выразил надежду, что демократы проголосуют за принятие соответствующего закона.

Тем временем главный демократ из комитета по образованию палаты представителей Бобби Скотт заявил, что этот "безрассудный" указ подвергнет риску "учащихся с низкими доходами, цветных студентов, студентов с ограниченными возможностями и сельских студентов".

Ранее американский президент неоднократно заявлял о намерении ликвидировать Минобразования. В начале марта ведомство объявило о сокращении штата почти вдвое.