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ЕС придерживается плана ввести таможенные тарифы против США на 26 млрд евро

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что перенос применения повышенных таможенных пошлин Евросоюза к ряду американских товаров связан с поиском наилучшего учета интересов европейской стороны.

"Я могу вам подтвердить, что мы решили уточнить время вступления в силу наших тарифов. Это не меняет эффект от наших ответных мер. И это важно, потому что они достигают 26 млрд евро, что является эквивалентом $28 млрд потенциальных американских тарифов", - сказала глава ЕК на пресс-конференции в Брюсселе в ночь на пятницу после завершения заседания Европейского совета.

"Мы хотим найти хороший баланс, что касается товаров. Мы хотим отразить интересы наших производителей, экспортеров и потребителей, и это объясняет перенос по времени. Мы также хотим минимизировать негативные последствия для нашей экономики", - объяснила фон дер Ляйен.

Она отвечала на вопрос, не связан ли перенос введения первого цикла контрмер ЕС по таможенному обложению американских товаров на две недели с опасениями из-за угроз президента США Дональда Трампа сильнее ужесточить таможенные меры против европейской продукции.

"Что касается таможенных тарифов, важно подчеркнуть, что мы против таких пошлин. Таможенные пошлины - это плохо. Они наносят ущерб потребителям и предприятиям по обе стороны Атлантики. Мы ведем активные дискуссии с американской администрацией по этой теме", - заявила председатель ЕК.

ЕС ЕК Урсула фон дер Ляйен США товары пошлины
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