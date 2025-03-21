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ЕС готов к контрмерам в отношении пошлин США и выверяет график

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) хочет иметь хорошо сбалансированный список товаров из США, на которые она намерена ввести повышенные таможенные пошлины, и выиграть время для торговых переговоров с Вашингтоном, поэтому переносит срок введения своих контрмер.

Пресс-секретари ЕК пояснили на брифинге в Брюсселе в пятницу, что существуют две взаимодополняющие части списка товаров. Одна должна вступить в силу 1 апреля, а вторая - в середине апреля.

"На этой неделе (Европейская - ИФ) комиссия решила выверить график своих различных контрмер. Потому что, уточняя этот график, можно проконсультироваться с государствами-членами по обоим спискам. Во-вторых, это позволяет нам быть более эффективными, добиться лучшей сбалансированности между товарами, принимая во внимание интересы европейских производителей, экспортеров, потребителей", - сообщил официальный представитель ЕК Олоф Жилл.

"И это позволяет иметь больше времени для обсуждения с американской администрацией. Напомню, что наша цель - избежать таможенных пошлин, которые нанесли бы ущерб всем по обе стороны Атлантики. Вот почему мы готовимся к переговорам с Соединёнными Штатами, стараемся выиграть время для договорённостей", - добавил Жилл.

По его словам, если эти переговоры не приведут к удовлетворительному результату, то последует "твёрдая и целенаправленная реакция" ЕС в ответ на американские меры с целью "уменьшить негативные последствия для Европы".

"Мы будем готовы реагировать при любом развитии событий", - подчеркнул представитель ЕК.

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что перенос применения повышенных таможенных пошлин ЕС к ряду американских товаров связан с поиском наилучшего варианта, учитывающего интересы европейской стороны. "Мы решили уточнить время вступления в силу наших тарифов. Это не меняет эффект от наших ответных мер. И это важно, потому что их объем достигает 26 млрд евро, что является эквивалентом $28 млрд потенциальных американских тарифов", - сказала глава ЕК на пресс-конференции в Брюсселе в ночь на пятницу.

ЕС США
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