Трамп опроверг сообщение о планируемом брифинге для Маска по Китаю в Пентагоне

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп назвал ложью сообщение The New York Times о том, что Пентагон планировал ознакомить руководителя Департамента эффективности правительства Илона Маска со сверхсекретными планами действий на случай потенциальной войны с Китаем.

"Какой позор, что дискредитированные СМИ могут выдумывать такую ложь. В любом случае, эта история абсолютно не соответствует действительности!!! - написал президент в соцсети Truth Social. - Что за нелепость? Китай даже не будет упомянут или обсуждаться".

Министр обороны Пит Хегсет написал в соцсети Х, что "снова появляются фейковые новости".

По его словам, посещение Маском Пентагона - "неформальная встреча об инновациях, эффективности и разумном производстве ".

Как сообщила The New York Times со ссылкой на несколько источников, Пентагон запланировал проведение в пятницу брифинга для Илона Маска о планах американской армии в случае любой возможной войны с Китаем. Издание отметило, что эти планы относятся к числу наиболее тщательно охраняемых военных секретов и являются предметом пристального внимания иностранных государств.