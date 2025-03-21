НАТО планирует добиться от европейских стран и Канады 30%-го наращивания вооружений

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - НАТО планирует обратиться к европейским союзникам и Канаде с просьбой увеличить свой парк вооружений и техники примерно на 30% в ближайшие несколько лет, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя блока.

"Новые целевые показатели военного потенциала союзников по НАТО в настоящее время обсуждаются", - говорится в сообщении, решение должно быть подготовлено к июньскому саммиту альянса.

Агентство отмечает, что предыдущие показатели относятся к периоду до начала украинского конфликта, новые же являются "реакцией на растущую угрозу со стороны России, а также на стремление президента США Дональда Трампа переложить большую часть оборонного бремени на остальные страны блока".

По словам представителя альянса, на реализацию этих целей потребуется от 5 до 15 лет, однако это "приведет к созданию гораздо более сильных европейских и канадских вооруженных сил в рамках НАТО, которые будут в меньшей степени зависеть от США".

В то же время, пишет Bloomberg, "большинству стран НАТО потребуется увеличить расходы на оборону до 3% ВВП и более", то есть, достичь уровня, который лидеры, как ожидается, установят в качестве новой цели по расходам на саммите альянса в Гааге в конце июня.