ОАЭ инвестируют $1,4 трлн в экономику США за 10 лет

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Объединенные Арабские Эмираты инвестируют $1,4 трлн в экономику США в течение 10 лет, говорится в сообщении Белого дома.

Планы инвестиций объявлены после состоявшейся на этой неделе встречи президента США Дональда Трампа с советником по национальной безопасности ОАЭ шейхом Тахнуном бен Зайедом аль-Найхайяном.

"Новый план предусматривает существенное увеличение нынешних инвестиций ОАЭ в американскую экономику, в том числе в ИИ-инфраструктуру, полупроводниковую и энергетическую отрасли, а также в промышленный сектор США", - отмечается в сообщении.