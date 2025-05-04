Шеф Пентагона намерен посетить Израиль перед ближневосточным турне Трампа

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Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В преддверии визита президента США Дональда Трампа на Ближний Восток американский министр обороны Пит Хегсет посетит Израиль, сообщил портал Axios со ссылкой на израильских чиновников.

"Хегсет прибудет в Израиль 12 мая и встретится со своим коллегой Исраэлем Кацем и премьер-министром Биньямином Нетаньяху", - говорится в сообщении.

Портал отмечает, что поездка пройдет "в условиях, когда правительства США и Израиля расходятся во мнениях относительно возможности нанесения ударов по ядерным объектам Ирана, а также в связи с продолжающейся войной в Газе и военной кампанией США в Йемене".

После переговоров в Израиле Хегсет отправится в Эр-Рияд, чтобы присоединиться к Трампу, который, как сообщал Белый дом, с 13 по 16 мая посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. "Но в настоящее время не ожидается, что он посетит Израиль", - пишет Axios.