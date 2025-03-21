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Трамп рассчитывает на скорое урегулирование ситуации на Украине

Трамп рассчитывает на скорое урегулирование ситуации на Украине
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что после общения с лидерами России и Украины стали понятны контуры урегулирования конфликта.

"Я общался с ними обоими, я полагаю, мы определили очертания сделки", - сказал он, выступая перед журналистами в Белом доме.

При этом Трамп вновь предположил, что в скором времени ему удастся согласовать полное перемирие на Украине.

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"Довольно скоро у нас будет полное перемирие. Затем будет согласован "контракт" (по урегулированию на Украине)", - отметил он.

18 марта Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщили потом в Кремле, в ходе беседы Путин выразил признательность Трампу за стремление способствовать достижению благородной цели прекращения боевых действий и человеческих потерь.

19 марта Трамп сообщил, что провел "очень хороший" телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Дональд Трамп США Украина
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