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Израильские военные нанесли удары по аэродромам сирийских ВВС

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - ВВС Израиля нанесли в ночь на субботу серию ударов по двум сирийским военным аэродромам, сообщила газета The Times of Israel.

Речь идет об аэродроме в Пальмире, а также о расположенной неподалеку от него базе ВВС Т-4.

В израильском военном командовании подтвердили факт нанесения ударов и пояснили, что это потребовалось для уничтожения "остающихся стратегических военных возможностей" на этих объектах.

Арабские СМИ, в свою очередь, отмечают, что в ходе ударов ранения получили двое сирийских военнослужащих.

Израиль в последние месяцы периодически наносит удары по военным объектам в Сирии. Это делается, чтобы ослабить военный потенциал новых сирийских властей, пришедших на смену экс-президенту Сирии Башару Асаду.

Израиль Сирия Пальмира
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