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СМИ узнали о желании США договориться о перемирии на Украине к 20 апреля

СМИ узнали о желании США договориться о перемирии на Украине к 20 апреля
Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Власти США планируют добиться соглашения о прекращении огня на Украине к 20 апреля, однако признают серьезные сложности на пути к этой цели, передает в воскресенье Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам людей, знакомых с планами, Белый дом нацелен на заключение соглашения о перемирии к 20 апреля (...), но там признают, что сроки могут сдвигаться из-за крупных разногласий в позиции обеих сторон", - сообщает агентство.

"Источники также сказали, что Белый дом, который в этом месяце временно прекращал поставки оружия Украине с целью надавить на нее, пока не соглашался на какие-то ограничения в отношении поставок", - отмечает Bloomberg.

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По данным агентства, президент США Дональд Трамп также не намерен идти на слишком крупные уступки по вопросу Украины, поскольку считает, что любое соглашение должно быть приемлемо для Киева. Источники отмечают, что без договоренностей о длительном прекращении огня Вашингтон не согласится на саммит США-РФ.

В минувшую пятницу Трамп заявил, что у него в течение дня состоялись успешные контакты по украинской проблематике.

Трамп утверждает, что российская сторона не против идеи полного перемирия на Украине. "Ничего они не отвергли", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, намерен ли он вводить санкции против РФ, раз Москва не согласилась с его идеей о перемирии.

Украина США Дональд Трамп
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