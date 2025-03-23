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В Пакистане сообщили о ликвидации 16 вражеских бойцов на границе с Афганистаном

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Сухопутные войска Пакистана уничтожили 16 вооруженных исламистов в ходе перестрелки на границе с Афганистаном, передают в воскресенье западные СМИ.

"Наши войска действовали эффективно и предотвратили попытки этих сил просочиться на территорию страны", - говорится в заявлении армии.

Инцидент имел место в ночь на 23 марта в пакистанском округе Северный Вазиристан (провинция Хайбер-Пахтунхва).

СМИ напоминают, что одновременно с тем проходит визит пакистанского спецпредставителя по Афганистану Мохаммада Садика в Кабул для обсуждения отношений стран и экономической тематики.

В конце прошлого года сообщалось, что группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП, запрещена в РФ), действующая на севере Пакистана, за последние месяцы нарастила атаки на пакистанские вооруженные силы. Формально она не входит в афганское движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация). Власти Пакистана обвиняют афганский "Талибан" в предоставлении укрытий членам ТТП. В Кабуле подобные обвинения отвергают.

Пакистан Афганистан
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