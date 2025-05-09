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Лукашенко назвал договор с РФ о гарантиях безопасности защитой от повторения страшных событий прошлого

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает защитой от повторения страшных событий прошлого договор с Российской Федерацией о взаимных гарантиях безопасности. Об этом он заявил в поздравлении президенту России Владимиру Путину с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

"Уверен, что вступивший в силу межгосударственный Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, тесное военное и военно-техническое сотрудничество будут и впредь выступать надежной защитой от повторения страшных событий прошлого, а совместные усилия по продвижению инициативы Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке заложат основу архитектуры равной и неделимой безопасности на нашем большом континенте", - отметил Лукашенко, слова которого приводит президентская пресс-служба в пятницу.

В послании президенту России глава белорусского государства отметил, что восемь десятилетий назад Советский Союз поставил победоносную точку в самой жестокой и кровопролитной в истории человечества войне.

"Гордость за беспримерную стойкость и мужество отцов, дедов и прадедов, спасших мир от нацистского порабощения, объединяет белорусов и россиян. Священный долг каждого из нас - сделать все возможное, чтобы историческая правда и память о Великой Отечественной войне жили в веках, продолжая сплачивать два народа и обеспечивая неразрывную связь поколений", - заявил президент Белоруссии.

Александр Лукашенко РФ Белоруссия Владимир Путин
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