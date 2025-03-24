Член политбюро ХАМАС ликвидирован в результате удара Израиля по Газе

Израиль наносит авиаудары по Газе. Архивное фото Фото: EPA/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Член политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Бархум был убит в результате израильского удара по больнице Насер в Хан-Юнисе, заявили в движении.

Отмечается, что Бархум был убит "во время удара по больнице Насер, где он проходил лечение".

"Мы осуждаем это последнее преступление, которое дополняет давнюю историю оккупации как террористического акта, нарушающего неприкосновенность святынь, жизни людей и медицинских учреждений. Это подтверждает пренебрежение всеми международными законами и конвенциями и продолжение политики систематических убийств нашего народа и руководства", - говорится в заявлении ХАМАС.

Ранее армия обороны Израиля сообщила в своем телеграме о нанесении удара "по одному из ключевых террористов террористической организации ХАМАС, который действовал на территории госпиталя Насер".

Также об "успешной ликвидации" Бархума сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац. По его словам, Бахрум был "новым премьер-министром ХАМАС в Газе, заменившим Иссама Даалиса, предыдущего премьер-министра, который был ликвидирован несколько дней назад".

Тем временем Al Jazeera сообщает, что по меньшей мере два человека были убиты и восемь ранены в результате удара Израиля по больнице Насер.

Телеканал отмечает, что из-за израильской атаки больница Насер частично вышла из строя. Подчеркивается, что на юге Газы осталось всего три больницы.