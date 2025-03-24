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Переговоры по либерализации визового режима между Арменией и ЕС продолжатся в апреле

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Очередной этап переговоров по либерализации визового режима между Арменией и Евросоюзом пройдет в апреле, конкретные сроки их завершения неизвестны, заявил замминистра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян на заседании постоянной парламентской комиссии по вопросам европейской интеграции.

"Переговоры были начаты в декабре 2024 года. Следующий этап запланирован на 7-11 апреля 2025 года, когда приедет вторая делегация ЕС. Мы довольно хорошо подготовились к этому процессу", - сказал замминистра.

По его словам, процесс находится в активной фазе, однако в настоящее время невозможно указать четкие сроки его завершения.

"Партнеры из ЕС всегда избегают установления сроков. Можно рассматривать опыт других стран, где подобные процессы длились от трех до шести лет. Но, я думаю, в случае с Арменией этот процесс пройдет намного будет быстрее", - отметил замглавы МИД Армении.

Евросоюз МИД Армения Паруйр Ованнисян
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