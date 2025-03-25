Сильное землетрясение произошло у Новой Зеландии

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Тихом океане в 348 км западнее города Данидин на Южном острове в Новой Зеландии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 04:43 мск во вторник землетрясения находился примерно в 73 км от побережья Южного острова.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "опустошительное".

По оценке Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 6,8. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.