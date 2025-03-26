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На севере Чили произошло землетрясение магнитудой 6

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано в северной части Чили, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 01:56 мск в среду землетрясения находился в 117 км восточнее города Икике, примерно в 26 км от границы с Боливией.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "довольно сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду в 5,4. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 99,6 км.

Чили США
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