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Индия задумалась о снижении пошлин на импорт из США объемом $23 млрд

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Индийское правительство готово обсудить снижение пошлин более чем на половину товаров, импортируемых из США, в рамках переговоров по новой торговой сделке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, близких к правительству Индии, власти готовы существенно снизить или вовсе отказаться от пошлин на импорт общим объемом более $23 млрд в год. Это примерно 55% всех товаров, закупаемых Индией у США. Сейчас в их отношении действуют пошлины в размере от 5% до 30%.

Индия хочет пойти на такой шаг, чтобы смягчить последствия "взаимных" пошлин, которые президент США Дональд Трамп обещал ввести со 2 апреля. Источники говорят, что по оценке властей Индии, эти пошлины могут затронуть 87% всего экспорта индийских товаров в США на сумму порядка $66 млрд в год.

По данным Всемирной торговой организации, средний размер пошлин на импорт товаров в США составлял 2,2%, в Индии - 12%. Дефицит внешнеторгового баланса с Индией у Соединенных Штатов составляет $45,6 млрд.

В Нью-Дели надеются, что такие усилия помогут Индии заключить торговую сделку с США. На встрече премьер-министра Индии Нарендры Моди с Трампом, состоявшейся в феврале, лидеры двух стран поставили цель подписать соглашение к осени. Также по итогам встречи было озвучено пожелание увеличить торговый оборот между странами до $500 млрд в год к 2030 году со $127 млрд в 2023 году.

Индия США
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