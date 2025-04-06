Поиск

Bloomberg сообщил, что Индия будет добиваться нового торгового соглашения с США

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Индия, против товаров которой США намерены ввести пошлины в 26%, собирается сделать своим приоритетом заключение с Вашингтоном нового торгового соглашения, сообщает в воскресенье Bloomberg со ссылкой на источник.

"По словам чиновника индийского правительства, Индия вряд ли незамедлительно пойдет на ответные меры в связи с введением тарифов президентом США Дональдом Трампом, а будет концентрировать усилия на выработке на переговорах двустороннего торгового соглашения США для снижения пошлин", - информирует агентство.

По его словам, Индия желает диалога, а не конфронтации, и на переговорах могут рассматривать все варианты действий, любые товары и услуги.

Bloomberg напоминает, что после возвращения Трампа в Белый дом премьер Индии Нарендра Моди договорился с лидером США разработать торговый договор к осени этого года. При этом индийское правительство уже пошло на несколько уступок администрации США в сфере торговли и иммиграции, проявляло готовность снизить пошлины на американский импорт.

Трамп объявил 2 апреля о решении ввести ответные пошлины в отношении иностранных торговых партнеров США. Трамп сказал, что установил базовый минимальный уровень пошлин в 10%. В Белом доме пояснили, что он начнет действовать 5 апреля, а более высокие пошлины - 9 апреля.

Однако в минувшую пятницу власти Китая приняли решение ввести дополнительные пошлины в размере 34% на товары из США: для Китая новые пошлины США составят 34%. В Пекине предупредили, что будут готовы принимать дальнейшие меры в отношении США для защиты своих интересов.

Индия США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Операция США и союзников против хуситов

Источники CNN заявили о подготовке возможной сухопутной операции против хуситов

Источники CNN заявили о подготовке возможной сухопутной операции против хуситов

В Иране готовы к переговорам по ядерной программе в обмен на отмену санкций

Коммерческие круги Вьетнама и США призвали отложить пошлины на вьетнамские товары

Коммерческие круги Вьетнама и США призвали отложить пошлины на вьетнамские товары

Что случилось этой ночью: воскресенье, 6 апреля

Многомиллионные манифестации прошли в США против политики Трампа

Многомиллионные манифестации прошли в США против политики Трампа

Маск заявил, что надеется на "ситуацию с нулевыми пошлинами" между Европой и США

Маск заявил, что надеется на "ситуацию с нулевыми пошлинами" между Европой и США

В европейских городах и США проходят акции протеста против политики Трампа

В европейских городах и США проходят акции протеста против политики Трампа

Что произошло за день: суббота, 5 апреля

Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 3,4 тысячи человек

Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 3,4 тысячи человек

В Пекине заявили, что не боятся торгового противостояния с США

В Пекине заявили, что не боятся торгового противостояния с США
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6137 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне63 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе378 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов194 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России60 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });