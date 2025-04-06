Bloomberg сообщил, что Индия будет добиваться нового торгового соглашения с США

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Индия, против товаров которой США намерены ввести пошлины в 26%, собирается сделать своим приоритетом заключение с Вашингтоном нового торгового соглашения, сообщает в воскресенье Bloomberg со ссылкой на источник.

"По словам чиновника индийского правительства, Индия вряд ли незамедлительно пойдет на ответные меры в связи с введением тарифов президентом США Дональдом Трампом, а будет концентрировать усилия на выработке на переговорах двустороннего торгового соглашения США для снижения пошлин", - информирует агентство.

По его словам, Индия желает диалога, а не конфронтации, и на переговорах могут рассматривать все варианты действий, любые товары и услуги.

Bloomberg напоминает, что после возвращения Трампа в Белый дом премьер Индии Нарендра Моди договорился с лидером США разработать торговый договор к осени этого года. При этом индийское правительство уже пошло на несколько уступок администрации США в сфере торговли и иммиграции, проявляло готовность снизить пошлины на американский импорт.

Трамп объявил 2 апреля о решении ввести ответные пошлины в отношении иностранных торговых партнеров США. Трамп сказал, что установил базовый минимальный уровень пошлин в 10%. В Белом доме пояснили, что он начнет действовать 5 апреля, а более высокие пошлины - 9 апреля.

Однако в минувшую пятницу власти Китая приняли решение ввести дополнительные пошлины в размере 34% на товары из США: для Китая новые пошлины США составят 34%. В Пекине предупредили, что будут готовы принимать дальнейшие меры в отношении США для защиты своих интересов.