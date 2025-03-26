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Уолл-стрит закрылась в плюсе на статданных, новых заявлениях о пошлинах

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы умеренно выросли по итогам сессии во вторник, участники рынка анализировали очередные заявления по поводу новых импортных пошлин в США и макроэкономические данные.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие время объявит о введении дополнительных пошлин в сфере автомобильной промышленности. Он также подтвердил, что не отказался от планов введения зеркальных пошлин в отношении торговых партнеров Соединенных Штатов 2 апреля, однако не исключил, что смягчит свой первоначальный план.

При этом Трамп сказал, что "может дать многим странам паузу". Кроме того, он не исключил, что пошлины не во всех случаях будут зеркальными. Трамп объяснил это тем, что у некоторых стран "настолько мощные пошлины" на американские товары, что если США примут в точности такие же меры, то торговля станет вообще невозможной.

Тем временем индекс потребительского доверия в США в марте упал до 92,9 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в феврале значение индикатора составляло 100,1 пункта, а не 98,3 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали, что индекс опустится до 94 пунктов с объявленного предварительно февральского уровня, по данным Trading Economics.

Продажи новых домов в США в феврале увеличились на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 676 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. По пересмотренным данным, в январе было реализовано 664 тыс. домов, а не 657 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики полагали, что продажи вырастут до 680 тыс.

Главный стратег UBS Investment Bank Бхану Баведжа полагает, что фондовый индекс S&P 500 может опуститься до 5300 пунктов в ближайшие три-четыре месяца, или примерно на 9% с текущего уровня, на фоне ухудшения настроений американских потребителей. "Если бы три месяца назад кто-то сказал, что экономика США замедлится, его бы подняли на смех, - отметил эксперт. - Теперь же нехватка мигрантов и отсутствие дополнительных фискальных стимулов находят отражение в данных".

Акции Tesla подорожали на 3,5%, несмотря на новость о том, что американский производитель электромобилей сократил продажи машин в Евросоюзе в феврале на 47,1% в годовом выражении.

Американская Cintas Corp., поставщик корпоративной спецодежды и товаров с логотипами компаний, прекратила переговоры о приобретении производителя униформы UniFirst Corp. Акции UniFirst упали в цене на 14,4% по итогам торгов во вторник, стоимость бумаг Cintas снизилась на 0,6%.

Цена бумаг KB Home снизилась на 5,2%. Строительная компания сократила чистую прибыль и выручку в первом финансовом квартале, а также понизила прогноз на 2025 фингод.

Капитализация McCormick & Co. опустилась на 0,1%. Американский производитель специй и приправ в первом квартале 2025 финансового года сократил чистую прибыль на 2,2%, а прибыль без учета разовых факторов опустилась до 60 центов при прогнозе аналитиков в 64 цента на акцию.

Рыночная стоимость Smithfield Foods Inc. понизилась на 2,4%, хотя крупнейший в США производитель свинины вернулся к чистой прибыли в минувшем финквартале и зафиксировал незначительное сокращение выручки, а также объявил о выплате квартальных дивидендов в размере 25 центов на акцию. Это предусматривает годовую дивидендную доходность на уровне примерно 5%.

Акции CrowdStrike Holdings Inc. подорожали на 3,3% после того, как аналитики BTIG улучшили рекомендацию для бумаг компании, работающей в сфере кибербезопасности, до "покупать" с "нейтрального" уровня.

Dow Jones Industrial Average вырос на 0,01% и составил 42587,5 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 0,16% - до 5776,65 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,46% и составил 18271,86 пункта.

Dow Jones Industrial Average Conference Board Nasdaq Composite Standard Poors 500 Дональд Трамп США
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