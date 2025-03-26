Рютте не исключил вступление Украины в НАТО в долгосрочной перспективе

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Членство Украины в НАТО не является частью обсуждаемого соглашения по завершению конфликта, однако не исключено, что оно возможно в более долгосрочной перспективе, заявил генсек альянса Марк Рютте в среду.

"Американцы заявили, что Украина не должна стать членом НАТО в рамках мирного соглашения (...) но это, конечно же, не касается того, что произойдет в будущем", - заявил он, выступая в Варшавской школе экономики.

Рютте подчеркнул, что в НАТО никогда не говорили о том, что Украина станет частью альянса в рамках потенциального соглашения о завершении конфликта. Он предложил "посмотреть, что случится в будущем".

Генсек отметил, что сотрудничество между Украиной и НАТО все еще является "очень интенсивным".