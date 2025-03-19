Белый дом отметил приоритет соглашения о перемирии над договором с Киевом по металлам

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Для властей США в данный момент приоритетом является прекращение огня на Украине, а не заключение соглашения с Киевом по редкоземельным металлам. Об этом заявила на брифинге в среду представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

"Сделка по металлам была первой основой для соглашения, а теперь мы сосредоточены на долгосрочном мирном соглашении", - сказала она.

Она уточнила, что теперь переговоры вышли за рамки только экономического соглашения по металлам, и их основная цель – долгосрочное прекращение огня.

При этом Левитт вновь подчеркнула, что мирное урегулирование на Украине никогда не было ближе, чем в данный момент.

В конце февраля - начале марта США и Киев не подписали соглашение об участии американской стороны в добыче полезных ископаемых на Украине. Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский во время общения с прессой в Белом доме не сошлись во мнениях по теме украинского урегулирования. В итоге их беседа прошла на повышенных тонах. По ее итогам Трамп написал в соцсетях, что Зеленский пока не готов к мирному урегулированию конфликта.

Позднее телеканал NBC передавал со ссылкой на источники, что Трамп во время приостановки американской помощи Украине выдвигал в качестве условий ее возобновления не только подписание соглашения по редкоземельным металлам, но и смену позиции Киева по мирным переговорам.

Также в интервью Fox News Трамп заявлял, что США и Россия заинтересованы в развитии торговых связей. В России "есть очень ценные для нас вещи", в частности, большие объемы редкоземельных металлов, отмечал Трамп.