Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на границе Киргизии и Казахстана

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - На границе Киргизии и Казахстана произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщает в пятницу пресс-служба киргизского МЧС.

Подземные толчки зафиксированы в 04:42 (01:42 мск) в 133 км к юго-западу от Бишкека. Землетрясение ощущалось до 5 баллов в селе Копуре-Базар Таласского района Таласской области, в городе Кара-Балте Жайылского района Чуйской области и до 4 баллов в Бишкеке.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.