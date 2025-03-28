Землетрясение силой до пяти баллов произошло на юге Казахстана

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В Жамбылской области на юге Казахстана в ночь на пятницу произошло сильное землетрясение, жители девяти населенных пунктов ощутили подземные толчки интенсивностью от 2 до 5 баллов, сообщило МЧС республики.

По данным МЧС, очаг землетрясения, произошедшего в 03:42 по времени Астаны (01:42 по Москве), располагался на территории Казахстана в 323 км на юго-запад от Алма-Аты.

Расчетная интенсивность составила: село Мерке - 5.0 баллов, село Кулан - 4.0 балла, город Шу - 2.0 балла, село Толе Би - 2.0 балла, село Сарыкемер - 2.0 балла, город Тараз - 2.0 балла, село Кордай - 2.0 балла, село Аса - 2.0 балла, село Мойынкум - 2.0 балла.

"Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало", - сказано в сообщении.

В свою очередь Казахстанский национальный центр данных Института геофизических исследований сообщил, что магнитуда землетрясения составила 5.7, энергетический класс - 12.6. Координаты эпицентра: 42.74 градуса северной широты, 73.05 градуса восточной долготы, очаг залегал в 151 км к востоку от города Тараз. По информации наццентра данных, землетрясение интенсивностью 4 балла также ощущалось в столице Киргизии Бишкеке.

По данным МЧС, к 04:30 по времени Астаны специалисты ГУ "Казселезащита" провели мониторинг русел рек, гидротехнических сооружений, а также оползнеопасных и селеопасных участков. Сотрудники патрульной полиции осуществляют визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения на предмет возможных повреждений.

На базе командного центра МЧС Казахстана развернут оперативный штаб по контролю за сейсмической обстановкой.

Под председательством вице-министра по ЧС Батырбека Абдышева состоялось рабочее совещание, организована видеоконференц-связь с территориальными подразделениями.

"Информация о пострадавших не поступала. Объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. (...) Ситуация остается стабильной. Спасательные подразделения находятся в готовности к реагированию в случае необходимости", - говорится в сообщении МЧС.

По информации ведомства, в Жамбылской области расположены пять химически опасных объектов. "Специалисты организовали взаимодействие для их обследования - угрозы нет", - отметили в МЧС.

Ранее утром 28 марта пресс-служба киргизского МЧС сообщила о землетрясении магнитудой 5,5 на границе Киргизии и Казахстана.