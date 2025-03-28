Поиск

Землетрясение силой до пяти баллов произошло на юге Казахстана

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В Жамбылской области на юге Казахстана в ночь на пятницу произошло сильное землетрясение, жители девяти населенных пунктов ощутили подземные толчки интенсивностью от 2 до 5 баллов, сообщило МЧС республики.

По данным МЧС, очаг землетрясения, произошедшего в 03:42 по времени Астаны (01:42 по Москве), располагался на территории Казахстана в 323 км на юго-запад от Алма-Аты.

Расчетная интенсивность составила: село Мерке - 5.0 баллов, село Кулан - 4.0 балла, город Шу - 2.0 балла, село Толе Би - 2.0 балла, село Сарыкемер - 2.0 балла, город Тараз - 2.0 балла, село Кордай - 2.0 балла, село Аса - 2.0 балла, село Мойынкум - 2.0 балла.

"Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало", - сказано в сообщении.

В свою очередь Казахстанский национальный центр данных Института геофизических исследований сообщил, что магнитуда землетрясения составила 5.7, энергетический класс - 12.6. Координаты эпицентра: 42.74 градуса северной широты, 73.05 градуса восточной долготы, очаг залегал в 151 км к востоку от города Тараз. По информации наццентра данных, землетрясение интенсивностью 4 балла также ощущалось в столице Киргизии Бишкеке.

По данным МЧС, к 04:30 по времени Астаны специалисты ГУ "Казселезащита" провели мониторинг русел рек, гидротехнических сооружений, а также оползнеопасных и селеопасных участков. Сотрудники патрульной полиции осуществляют визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения на предмет возможных повреждений.

На базе командного центра МЧС Казахстана развернут оперативный штаб по контролю за сейсмической обстановкой.

Под председательством вице-министра по ЧС Батырбека Абдышева состоялось рабочее совещание, организована видеоконференц-связь с территориальными подразделениями.

"Информация о пострадавших не поступала. Объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. (...) Ситуация остается стабильной. Спасательные подразделения находятся в готовности к реагированию в случае необходимости", - говорится в сообщении МЧС.

По информации ведомства, в Жамбылской области расположены пять химически опасных объектов. "Специалисты организовали взаимодействие для их обследования - угрозы нет", - отметили в МЧС.

Ранее утром 28 марта пресс-служба киргизского МЧС сообщила о землетрясении магнитудой 5,5 на границе Киргизии и Казахстана.

Казахстан Бишкек Астана
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Генпрокурор США после скандала с мессенджером Signal заявила о безопасности его использования

Генпрокурор США после скандала с мессенджером Signal заявила о безопасности его использования

США представили ХАМАС новое предложение о прекращении огня в Газе

США представили ХАМАС новое предложение о прекращении огня в Газе

Король Великобритании Карл III был госпитализирован на фоне продолжающегося лечения рака

Король Великобритании Карл III был госпитализирован на фоне продолжающегося лечения рака

Путин допустил возможность введения временного управления на Украине для проведения выборов

Путин допустил возможность введения временного управления на Украине для проведения выборов

Белый дом отозвал кандидатуру Стефаник на пост постпреда США при ООН

Белый дом отозвал кандидатуру Стефаник на пост постпреда США при ООН

В соглашении с Киевом оговорен контроль США над инвестициями в природные ресурсы

В соглашении с Киевом оговорен контроль США над инвестициями в природные ресурсы

На саммите "коалиции желающих" постановили удовлетворить военные и финпотребности Киева

На саммите "коалиции желающих" постановили удовлетворить военные и финпотребности Киева

Что произошло за день: четверг, 27 марта

Путин назвал серьезными планы США по присоединению Гренландии

Путин назвал серьезными планы США по присоединению Гренландии

Золото подорожало до рекорда из-за тревог вокруг пошлин

Золото подорожало до рекорда из-за тревог вокруг пошлин
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6088 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне58 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2231 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе372 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });