Будущий канцлер ФРГ заявил, что Германия и Латвия поддерживают тесное партнерство по Украине

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Партнерство между Германией и Латвией в рамках НАТО и ЕС имеет больше значение в деле поддержки Украины, заявил будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам беседы с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней.

"Состоялся важный обмен мнениями с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней. Германия и Латвия поддерживают тесное партнерство в НАТО и ЕС", - написал Мерц в соцсети Х.

По его словам, "тесное партнерство между Германией и Латвией имеет решающее значение для укрепления НАТО и поддержки Украины".

Мерц добавил: "Мы должны, наконец, действовать и превратить слова в действия, (...), Европа не должна медлить!"

Мерц - лидер блока ХДС/ХСС, он должен занять пост канцлера Германии в результате победы блока на внеочередных февральских выборах в бундестаг.