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В Лондоне заявили о договоренности Стармера и Трампа продолжать давление на РФ

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Украины и договорись о продолжении давления на Кремль, сообщил офис главы британского кабинета.

В процессе обсуждения украинского вопроса "премьер-министр проинформировал президента о продуктивных дискуссиях на встрече коалиции желающих в Париже", говорится в сообщении.

"Лидеры согласились с необходимостью продолжать коллективное давление на (президента РФ Владимира) Путина", - подчеркнул офис.

Стороны кроме того обсудили переговоры между соответствующими командами по "соглашению об экономическом процветании Великобритании и США", договорившись, что они "продолжатся в том же темпе на этой неделе".

Великобритания США Дональд Трамп Кир Стармер
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