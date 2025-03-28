В Молдавии арестовали на 20 дней главу Гагаузcкой автономии Евгению Гуцул

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Суд в Кишиневе в пятницу арестовал башкана Гагаузcкой автономии Молдавии Евгению Гуцул на 20 дней.

Суд частично удовлетворил запрос прокуроров по в отношении Гуцл, обвиняемой по нескольким уголовным делам, связанным с незаконным финансированием партий, политической коррупции и подкупе избирателей. Решение может быть обжаловано в Апелляционной палате обеими сторонами.

Прокурор по одному из дел Адриан Скутару сообщил журналистам, что прокуроры требовали 30 суток ареста, но суд вынес решение об аресте на 20 суток.

Во второй половине дня в пятницу на сайте суда появилось сообщение о том, что суд сектора Буюкань Кишинева отложил на 31 марта рассмотрение вопроса о применении к башкану предварительного ареста на 30 суток.

Прокурор Геннадий Епуре пояснил журналистам, что "Гуцул не явилась на судебное заседание, и по этой причине суд решил отложить рассмотрение ходатайства прокуратуры", просившей продления предварительного задержания Гуцул с 72 часов на 30 суток".

"Она (Гуцул) не явилась. Ее адвокат подала ходатайство об отсрочке, так как башкан участвует в другом судебном заседании в суде сектора Чокана Кишинева, который рассматривает ходатайство о применении меры пресечения в отношении Гуцул по другому уголовному делу", - объяснил прокурор.

На вопрос, обязательным ли было присутствие Евгении Гуцул, когда суд рассматривал ходатайство прокуратуры о продлении ей предварительного задержания, прокурор в частности сказал: "По закону, ходатайство должно рассматриваться при участии сторон, чтобы не нарушить право на защиту".

Второй суд, рассматривавший в пятницу другое ходатайство прокуроров, решил продлить предварительный арест Гуцул на 20 суток. Здесь речь идет о другом уголовном деле против Евгении Гуцул, в котором ее обвиняют в нарушении порядка управлением избирательными фондами, незаконном финансировании избирательных конкурентов, подделке документов и ложных сведениях в декларации о предвыборной кампании по выборам башкана Гагаузии в 2023 году.

В результате этих выборов, несмотря на допущенные нарушения, связанные с подкупом избирателей, Гуцул стала главой исполнительной власти автономии от партии "Шор", которая впоследствии была признана незаконной и расформирована.

Если бы второй суд не продлил предварительный арест Евгении Гуцул на 30 суток, то в пятницу вечером истекал срок ее предварительного задержания 25 марта в аэропорту Кишинева на 72 часа.

Гуцул задержали 25 марта в рамках уголовного дела о незаконном финансировании предвыборной кампании башкана в 2023 году. Ее подозревают в фальсификации документов о денежных пожертвованиях физических лиц в ее пользу на выборах, и документов, подтверждающих источники финансовых средств.

По данным Национального центра по борьбе с коррупцией, на банковский счет Гуцул, открытый для участия в выборах, поступили деньги из запрещенных законом источников в размере 370 тыс. леев ($20 тыс.), которые впоследствии использовали в избирательной кампании.

Кроме того, Гуцул проходит по двум уголовным делам, рассмотрение которых в суде находится на завершающей стадии. Это дело о незаконном финансировании ее политической деятельности путем ввоза денег из России и об участии в организации протестов в Кишинёве в 2022 году. Гуцул отрицает свою причастность к этим событиям и называет дело "политически мотивированным".

Ранее задержанная Гуцул передала через адвокатов обращение к жителям Гагаузской автономии, в котором заявила, что центральные власти готовятся ввести в автономии внешнее управление и поставить там своего ставленника. Гуцул через адвокатов обратилась к президентам России и Турции с просьбой о защите.